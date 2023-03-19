Kahramanmaraş’ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor

Kahramanmaraş'ta, depremlerde işyerleri yıkılanesnafın ticari hayatlarını sürdürmeleriiçin konteyner çarşılarkuruluyor. İlk çarşınınkurulması amacıyla DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi'ningönderdiği 50 konteyner,ticari hayatın yoğun olduğuSandalzade Bulvarı'ndakiKültür Parkı'na yerleştirilmeyebaşlandı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, ticaretin ve sosyal hayatın canlandırılması için 5 ayrı bölge tespit ettiklerini ve çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Keleş, esnafın yoğun olduğu bölgedeki işyerlerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerleştirme planlarını beraber yapıyoruz" dedi. Keleş, alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın kurayla alana yerleşeceğini belirtti.