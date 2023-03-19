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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Kahramanmaraş’ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor

DHA
Kahramanmaraş’ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor
Kahramanmaraş'ta, depremlerde işyerleri yıkılan esnafın ticari hayatlarını sürdürmeleri için konteyner çarşılar kuruluyor. İlk çarşının kurulması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 50 konteyner, ticari hayatın yoğun olduğu Sandalzade Bulvarı'ndaki Kültür Parkı'na yerleştirilmeye başlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, ticaretin ve sosyal hayatın canlandırılması için 5 ayrı bölge tespit ettiklerini ve çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Keleş, esnafın yoğun olduğu bölgedeki işyerlerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerleştirme planlarını beraber yapıyoruz" dedi. Keleş, alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın kurayla alana yerleşeceğini belirtti.
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Kahramanmaraş’ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor
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