Kahramanmaraş’ta esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor

Kahramanmaraş'ta, depremlerde işyerleri yıkılan
esnafın ticari hayatlarını sürdürmeleri
için konteyner çarşılar
kuruluyor. İlk çarşının
kurulması amacıyla Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi'nin
gönderdiği 50 konteyner,
ticari hayatın yoğun olduğu
Sandalzade Bulvarı'ndaki
Kültür Parkı'na yerleştirilmeye
başlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, ticaretin ve sosyal hayatın canlandırılması için 5 ayrı bölge tespit ettiklerini ve çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Keleş, esnafın yoğun olduğu bölgedeki işyerlerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerleştirme planlarını beraber yapıyoruz" dedi. Keleş, alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın kurayla alana yerleşeceğini belirtti.