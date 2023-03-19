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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Kılıçdaroğlu’na talimat verdi

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Kılıçdaroğlu’na talimat verdi
HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. HDP tarafından 2021 yılında yayımlanan ve içinde yerel özerklikten farklı etnik kimliklere anayasal teminata kadar skandal hedefler olan Tutum Belgesi'ni Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dayatan Demirtaş, "HDP'nin 11 maddelik Tutum Belgesi'nde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sordu. Tutum belgesinde teröristlere özgürlük, özerklik gibi talepler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek için kendisine ihanet metni dayatılan Kılıçdaroğlu'nun bu taleplere ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
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Kılıçdaroğlu’na talimat verdi
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