Komşusunu uzattığı hortumla yukarı çekti

Şanlıurfa'da bodrum katında uykudayken sele kapılan 19 yaşındaki Yusuf Kara, ikinci katta oturan komşusu Abdullah Demir'in (25) uzattığı hortuma tutunarak yukarı çekildi ve hayatta kaldı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hortumu uzatarak komşusunu sele kapılmaktan kurtaran Abdullah Demir ve kurtulan Yusuf Kara SABAH'a konuştu. Abdullah Demir, "Yusuf'u hortumla yukarı çekmeye çalışırken yapamayacağımı düşündüğüm bir an ona, sen yukarı çıkmazsan ben aşağı atlayacağım dedim. O benim kardeşim gibi, onu bırakmak bana yakışmazdı" sözleriyle o anları anlattı. Yusuf Kara ise kendisini kurtaran Demir'e teşekkür ederek, "Sulara kapılıp gitmem an meselesiyken hortumu uzattı ve beni kurtardı. Allah razı olsun " dedi.