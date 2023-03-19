Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Hep birlikte ayağa kalkacağız

Asrın felaketinde devleti ve milleti ile seferber olan Türkiye, tüm imkanları ile depremzedelerin yardımına koşarak yaraların sarılması için seferber oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da felaketin ilk saatlerinden itibaren yürütülen çalışmaların görüntüleri paylaşıldı.

HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın ,sosyal medyasında paylaştığı görüntülerde devletin depremzedeler için yürüttüğü çalışmaların görüntüleri paylaşıldı. Çalık yaptığı paylaşımda "Malatya'mızda büyük yıkıma sebep olan asrın felaketinin üzerinden 41 gün geçti. Felaketin ilk saatinden bu yana başta Bakanlarımız, Askerimiz, Polisimiz, AFAD 'ımız olmak üzere devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Hep birlikte ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı

Asrın felaketi sonrası 'Devlet nerede diyenlere' cevap niteliğindeki görüntülerde Malatya'da yürütülen çalışmalar saat saat aktarıldı

Saat 04.50: Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın depremin ilk günü 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.50 de Malatya Valiliği'nde Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte koordinasyon toplantısı yaptı

Saat: 07.30: Valilik Kriz Masasında depremzedeler ve yıkılan binalar için çalışmalara devam ediliyor

Saat 08.30: Malatya el merkezinde yıkılan binalarda inceleme

Saat 09.30: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Malatya Valiliği'nde

Saat 13.30: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Milletvekili Çalık, ikinci depreme Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde yakalanıyorlar

Saat 13.30: Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde depremzedelere ziyaret

Saat 14.52: Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'ne ziyaret

Saat 16.04: Doğanşehir ilçe merkezinde depremzedelere ziyaret