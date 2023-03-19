MHP’de belediye başkanlarına 2024 talimatı verildi

MHP'nin Geleneksel Belediye Başkanları toplantısı 17-19 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gündemde seçim ve deprem vardı. Belediye başkanlarına "Seçimin kendi seçiminiz olduğunu unutmayın. 2024'te yapılacak yerel seçimler 2023'ün gölgesinde gidecek bir seçim olacak. Ülkemiz açısından kader seçimi. 14 Mayıs'ta çıkacak sonuçlar, 2024'ü domine edecek. Çalışmalarınızı ona göre yapın. Her mecrayı kullanın. Bu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçimi kazanmak için neyiniz var neyiniz yok ortaya koyun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla seçtirin. Kazanacağımızdan tereddüt etmeyin" denildi.