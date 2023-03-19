Türkiye için kritik öneme sahip savunma sanayi projeleri bir bir hayata geçiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçağının (MMU) önceki gün motor çalıştırarak hangardan çıkmasının ardından dün de Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de piste çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Türkiye Yüzyılı' nda Türk milletine verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. Kotil, "MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz" dedi.