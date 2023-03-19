Tahıl koridoru anlaşmasını uzattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'yla yaptığımız görüşmeler sonunda, 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması dolayısıyla diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.