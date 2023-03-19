Tüm ailesini merdiven uzatıp kurtardı

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde Sırrın Deresi mevkiinde oturan ve evlerini uykuda iken su basan Aslan ailesi 19 yaşındaki oğulları Ömer'in dikkati sayesinde hayatta kalabildi. Ömer Aslan önce kendi ailesini evden tahliye etti, ardından yan binada oturan amcasının eşi ve kızlarını kurtardı. Elektrik çarpa çarpa onlara damdan merdiven sarkıtan Ömer Aslan, "30 saniye daha suda kalsalar boğuluyorlardı. Yengem suyun içinde ama yürüyemiyordu, sürekli 'elektrik çarpıyor' dedi. Güçlükle onu yukarı çekebildik. 3 kuzenim vardı onları da kurtarmak için ben yukarı çıkıp merdiven uzattım. Daha sonra hepsini çatıya çıkardım" ifadelerini kullandı.