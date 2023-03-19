Yaralar sarılıyor

Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yaraları sarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da selden en çok etkilenen Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evler ve işyerleri Mehmetçik'in de desteğiyle çamurdan temizleniyor.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar selin en büyük zararı verdiği Süleymaniye Mahallesi'ne giderek, burada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.Sele kapılan TIR sürücüsü Emir Ergün'ü arama çalışmaları sürüyor. Adıyaman'ın Tut ilçesinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları da sürüyor.Diğer taraftan, Şanlıurfa'da şebeke suyu yeniden verilmeye başlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bu suyun içilmemesini, arıtmanın sağlanmasına kadar, kullanım suyu olarak tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı.Valilik ise kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurarak vatandaşları uyardı.