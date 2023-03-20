Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!

'YERLİ OTOMOBİL DEMEMEK LAZIM'

Ali Babacan Togg için, "Yerli otomobil dememek lazım" sözlerini kullandı ve "Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor." dedi. Babacan, "Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil." ifadelerini kullandı.

Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!