Bakan Koca’dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.