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Giriş Tarihi: 21.3.2023 00:14 Son Güncelleme: 21.3.2023 00:18

Bakan Koca'dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenlerine ulaşılması nedeniyle, "Acımız büyük. Camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi

İHA
Bakan Koca’dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca'dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı
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