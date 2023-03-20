CHP’li belediyeden sokak aydınlatması isteyen vatandaşa şok yanıt: AK Partilisiniz ne hizmeti bekliyorsunuz

İstanbul'un Maltepe ilçesinde hukuk bürosu bulunan Avukat Murat Sultansu, Bağdat Caddesi'nde hukuk bürosunun bulunduğu bina ile tren raylarının arasında kalan yola aydınlatma konulması için Maltepe Belediyesi'ne dilekçe verdi. Aradan geçen zaman içinde belediyeden dilekçeye bir cevap verilmediği gibi şikâyete konu olan alana aydınlatma da konulmadı. Bölgenin özellikle gece tehlikeli hale geldiğini belirlen Murat Sultansu, belediyenin avukatı olan bir kişiyi durumu sormak için aradı.Aradığı kişiye durumu anlatan Murat Sultansu, aldığı cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Belediyenin avukatı olan kişi, "Siz AK Partilisiniz size ne hizmeti" deyince Murat Sultansu, şaşırdı. Karşısındaki kişinin şaka yaptığını düşünen Sultansu, kendisine söylenenlerin şaka olmadığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı.Yaşananlarla ilgili konuşan Murat Sultansu, "Burada 3 tane bina var. Binaların arka tarafındaki sokağa aydınlatma konulması için Maltepe Belediyesi'nden talepte bulundum. Talebime bir cevap verilmedi. Ben de belediyenin deprem süreci boyunca yoğunluk yaşadığını düşünerek beklemeye başladım. Aradan geçen süre zarfında herhangi bir cevap gelmeyince ve aydınlatma da yapılmayınca belediyenin avukatı olan bir kişiyi aradım. Bana 'Siz AK Partilisiniz, size ne hizmeti yapacağız' cevabını aldım. Önce şaka yaptığını düşündüm. Ancak olmadığını anlayınca çok şaşırdım" dedi.