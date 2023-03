Dünya Türkiye’deki deprem felaketi için toplandı! Başkan Erdoğan: Bu dayanışmayı unutmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.



50 BİN 96 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Konferansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan şunları söyledi:



"6 Şubatta ülkemiz dünyanın en büyük tabi afetlerinin biriyle sarsıldı. İki şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına ulaştı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybederken, 115 bin vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Aralarında sizlerin vatandaşlarının da olduğu hayatını kaybeden 6 bin 807 yabancı dostumuz ve Suriyeli kardeşimiz için de başsağlığı diliyorum. Bilim insanları yaşanan felaketi dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak tanımlıyor. Bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen enkaz kaldırmadan barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesine kadar her türlü gayreti gösteriyoruz.



MALİYET 104 MİLYAR DOLAR



Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. 11 ilimizde artık kullanılmaz hale gelmiş bina sayısı 299 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. İlk hesaplamalarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle, ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin mücadele etmesi mümkün değil. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye depremin hemen sonrası 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. 36 sahra hastanesi siz değerli dostlarımız sayesinde kurularak yaralılarımızın tedavisine katkı sağladı.



ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ



Bu zor günlerde tüm dostlarımızın kurumlarıyla üye ve aday ülkelerimler AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans halklarımız arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteren bir başka örnektir. Konferansta yapacağınız katkılar depremin yaralarını sarma ve afetin izlerini ortadan kaldırma çabalarımızda bize yardımcı olacaktır. Çünkü esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz.



650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ



Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayabilecek sayıda kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten bölgelerde, temellerde attığımız adımlarla konut inşaatlarımıza hemen başladık. Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent, prefabrik yapıların kurulumuna aralıksız devam ediyoruz. 2 ay içinde 108 bin konteyner kurarak yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz. Bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanan bir milletiz. Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, diline kökenine bakmadan dara düşen herkesin yardımına koştuk. Koronavirüs döneminde 160 ülkeyle, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve teçhizat gönderdik.



İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN İNTİKALİNDE GEREKLİ KOLAYLIĞI GÖSTERİYORUZ



3 buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de ülkemizde asrın felaketinin yaralarını sararken depremden etkilenen Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz. Üçüncü tarafların ve başka ülkelerin Suriye'deki depremzedelere yönelik karadan ve havadan insani yardım malzemelerinin intikalinde gerekli kolaylığı gösteriyoruz. Bundan sonra da bu tutumu göstereceğiz."



AB KOMİSYONUNDAN 1 MİLYAR EUROLUK DESTEK



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şunları kaydetti:



"Yer sarsılmaya başladığında hava soğuktu, karanlıktı, yağmur yağıyordu. İnsanlar sıcak yataklarında uyurken gök başlarına yıkıldı. 48 binden fazla can kaybı var, binlerce kayıp insan var. Milyonlar evsiz kaldı. Dakikalar içinde evler moloza dönüştü, aileler kayboldu. O sabah Türkiye ve Suriye'de herkes yas tutuyordu. On binlerce kişi her şeyini kaybetmiş olanlara yardımcı olmaya çalıştı. Binlerce gönüllü günlerce çalıştı. İlk arama kurtarma ekipleri mucize yarattı, umut verdi ama çok büyük bir acı da gördü. Türkiye ve Suriye halkı ile dünyadaki dostlarımız dayanışma örneği gösterdi. İkinci deprem birincisi kadar güçlü oldu, daha fazla can kaybına neden oldu. Türkiye ve Suriye halklarının yanında durmalıyız. Hiçbir ülke ve kuruluş birlikte yapacaklarımızı tek başına gerçekleştiremez. 6 hafta geçti ama hala her şey devam ediyor. Acil olarak yapılması gereken çok iş var. Türkiye'de 13 buçuk milyon kişiyi etkiledi, Suriye'de kaç kişiyi etkilediğini hala bilmiyoruz. Kurtulanların hayatlarını yeniden kurmaları için yardımcı olmalıyız. İmarı başlatmalıyız. Tek başımıza hiçbir şey yapamayabiliriz ama hep birlikte durursak başarılı oluruz. Belki kaybedilen canlar geri gelmeyecek ama yeniden inşa olabilecek. AB Komisyonu 1 milyar Euro'luk destek vereceğini taahhüt ediyorum. 180 milyon Euro'luk taahhüdümüz de Suriye'ye olacak. İnsani yardıma verilecek 21 milyon Euro'luk taahhüdün üstüne gelecektir.



İSVEÇ 45 MİLYON EURO TAAHHÜT ETTİ



45 milyon euro tutarında bir yardımı taahhüt eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Türkiye ve Suriye'de etkilenmiş alan Belçika ve Hollanda'nın yüzölçümü ile eşdeğer bir alan. Yeniden inşa edilmeli, hayatta kalanlar hayatlarına dönebilmeli. Uzun vadeli imar bizi bekliyor. AB ve uluslararası camia birlikte çalıştığı zaman çok fazla şeyi değiştirebilir. 500 milyon İsveç kronu taahhüt ediyoruz, 45 milyon Euro'ya tekabül eden bir miktar. UNDP UNICEF gibi kurumlarla kullanacağız. Yapmamız gereken AB ve uluslararası camianın yetkili ve yerinde bir destek sağlamasıdır. Türkiye ve Suriye ile olan dayanışmamız sözlerden eyleme dönüşmelidir." ifadelerini kullandı.