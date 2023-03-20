Hayat kurtaran çığlık: Anne ve 3 çocuğu çatıya kaçtı

Şanlıurfa'da, selden kurtuluş hikayeleri de gelmeye devam ediyor. Selden yoğun şekilde etkilenen Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşayan Emine Bulut (32), komşusu Nazlı Güneş'in (83) çığlığı ile uykudan uyandı. Hemen, uyuyan çocukları Aslan Ali Bulut (6), Hasan Hüseyin Bulut (8) ve kızı Emine Bulut'u (12) uyandırıp çatıya çıkararak, hem kendi hem de çocukları sele kapılmaktan kurtuldu.SABAH'a konuşan Emine Bulut, "Eşim servis şoförü olduğu için selden önce işe gitmişti. Bir çığlıkla gözümü açtığımda evin su ve kırmızı toprakla dolmaya başladığını gördüm. Hemen çocuklarımı uyandırıp çatıya koştum. Her şey çok kısa bir sürede oldu. O çığlığın, komşum Nazlı ninenin attığını öğrendim. Yani Nazlı ninenin çığlığı beni de çocuklarımı da kurtardı. Eşim seli görünce geri döndü. Etrafındakilerin uyarılarına aldırmadan suya atlayıp, yüzerek yanımıza geldi. Evimiz kötü durumda ve yardıma ihtiyacımız var ama tüm ailem sağ. En önemlisi de bu" dedi.