Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam

"İTTİFAKI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Aktaş, ittifakın kendi sorunlarını hala çözememiş olduğunu belirterek, "Altılı Masa'da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor. Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı'nı çok zor günler bekliyor. Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak. Bu tartışma/sorunu da bir sonraki yazımda sizlere aktaracağım." dedi.