PKK’ya ağır darbe

PKK/YPG'nınSuriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım, MİT'e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut'da 24 Şubat'ta düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Yıldırım'ın PKK'ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi. Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım'ın Türkiye ve Irak'ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde sözde "Maliye Sorumluluğunu" yürüttüğü tespit edildi. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da Şırnak'ın Cizre İlçesinde ele geçirilen PKK terör örgütüne ait çok sayıda ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.