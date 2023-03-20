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Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:31

Şanlıurfa'da selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan selin getirdiği tahribatın izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı yapıldı

Sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. Selden en çok etkilenen Karakoyun Deresi'nin geçtiği mahallelerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu mahallelerde bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde hazırlanan yemekler selden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı. Sosyal tesislerde hazırlanan yemekler burada paketlenerek hızlıca vatandaşlara ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazırlanan yemekleri vatandaşların kapılarını çalarak onlara teslim etti. Ev ev gezen ekipler selin etkilediği mahallelerde yemek dağıtımını aralıksız devam ediyor.

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Şanlıurfa'da selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı yapıldı
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