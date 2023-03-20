Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı yapıldı

Sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. Selden en çok etkilenen Karakoyun Deresi'nin geçtiği mahallelerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu mahallelerde bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediyor.