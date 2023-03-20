SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Kendisi birçok işle meşgul, aktif siyaseti düşünmüyor. Ama arzu edilen her konuda destek vereceğini söyledi. Yeniden Refah Partisi, kendileri böyle bir karar aldı. Bu süreç kapanmış oldu. İttifak demek koalisyon kurmak demek değildir.