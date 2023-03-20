SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 45 bin öğretmen ataması yapacağız

Öte yandan Başkan Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti. Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir" şeklinde konuştu.



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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.