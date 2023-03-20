Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama

1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek.

Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor.