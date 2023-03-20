Xıyan Kültür ve Dayanışma Derneği’nde kongre heyecanı

Soyları Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'a dayanan, Muş, Batman, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve İstanbul'da yaklaşık 750 bin mensubu bulunan Xıyan Aşireti'nin kurduğu Xıyan Kültür ve Dayanışma Derneği, kongre heyecanı yaşadı. 2022'de kurulan derneğin Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki ilk kongresinde avukat Mir Sedrettin Karahan, başkan seçildi. Karahan'ın yönetiminde Mehmet Eşref Koç, Aydın Aydoğdu, Kenan Koç, Şafi Kabak, Ramazan Oğuz, Orhan Akyel, Zeyniacute; Aslan, İlhan Oğuz, Reşhan Karahan, Mahmut Bayet, Mehmet Çelik, Yaşar Erboğa, Murat Avcı, Cemal Bozyel, Adem Akpolat, Zafer Akaydın ve Mehmet Oflaz yer aldı. Projelerini anlatan Karahan, "Xıyanevi, gençlik merkezi ve yayın kurulu oluşturmak istiyoruz. Gençlik merkezinde hem dini hem de bilimsel kitapların olduğu kütüphane olacak. Çocuklarımızı sokaklardan çekip ahlaklı, değerler sahibi bir toplum oluşturmak istiyoruz. Aşiretimizin tarihini araştırmacılara ve vatandaşlarımıza açacağız" dedi.