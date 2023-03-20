Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanlığına Hüseyin Kocabey seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, Altıncı Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Bugün tapılan seçimde aynı Daire Üyesi Hüseyin Kocabey Altıncı Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
HÜSEYİN KOCABEY KİMDİR?
01 Ocak 1965 tarihinde doğan Kocabey, Fatih Sultan Mehmet Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini bedelli olarak yaptı.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocabey; sırasıyla Terme, Hazro, Seben, Kırıkkale ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulundu.
15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Hüseyin Kocabey, 20 Mart 2023 tarihinde Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Kocabey, evli ve 3 çocuk babası.