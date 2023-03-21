AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan seçim güvenliği açıklaması

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Bugün Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin başvuruda bulunduklarını hatırlatan Yavuz, "TBMM'de grupları bulunan partiler Cumhurbaşkanı adayı teklif edebiliyor. Bu kapsamda AK Parti, MHP grup kararı aldılar ve Cumhurbaşkanımızı aday gösterdiler. Ayrı ayrı dosyalarımızı aynı anda götürmek suretiyle YSK'ya teslim ettik. Evrakları incelendi alındı" şeklinde konuştu.

"İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ CUMAYA KADAR TÜM PARTİLERİN VERMESİ GEREKİYOR"

İttifak protokolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, YSK'nın seçim sürecini işlettiğini ifade ederek, "Takvime bağladığı ve o takvim kapsamında her bir iş yapılmaya devam ediliyor. Perşembe gününe kadar vakti vardı ama biz perşembe gününü beklemeden grup kararlarını almak suretiyle adayımız olarak Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden bir yaklaşımla evraklarımızı teslim ettik. İttifak protokolünü cumaya kadar tüm partilerin vermesi gerekiyor. Biz de son günlere doğru teslim edeceğiz. İttifak protokolü hazırlandı. Sayın genel başkanlar logosuyla birlikte ittifaka dahil olan, seçime ittifak şemsiye altında girecek olan partilerle birlikte imzalamak suretiyle ittifak protokolünü inşallah YSK'ya teslim edeceğiz" dedi.

Seçim beyannamesinde teknik ve siyasi anlamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "Biz her dönem bir seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Bunu deklare ediyoruz. Bu seferde depremden önce biraz erken açıklayalım daha sonra tanıtım programımızı yaparız. Bu dönem farklı yapacaktık ama deprem olunca onu geciktirdik. Deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalıştık. Şimdi de diyoruz ki ayrı bir toplantı yerine yine aday tanıtım programında seçim beyannamesi Cumhurbaşkanımız orada deklare etsin diye bir niyetimiz var. Bu anlamda seçim beyannamesi çalışmalarımız devam ediyor. Seçim beyannamesinde sona yaklaştık. Tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz edilecek nihai kararı verdikten sonrada muhtemelen aday tanıtım programında da gerçekleşecek. Seçim beyannamesinde teknik ve siyasi anlamda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"MİLLİ İRADENİN ÇOK NET BİR ŞEKİLDE SANDIĞA YANSIDIĞI, SANDIKTAN DA AYNI ŞEKİLDE ÇIKTIĞI BİR TABLO OLSUN İSTİYORUZ"

Seçim güvenliği hakkında bilgiler veren Yavuz, "Bizim seçim kanunlarımız var. Bu kanunlar çerçevesinde bu işler yapılıyor. Partilere yüklenen bu anlamda haklar ve sorumluluklar var. Biz AK Parti olarak Türkiye'de her sandıkta bir kurul üyemiz olacak. Aynı zamanda müşahit hakkı veriliyor. Yine Seçim Kurulunda en son milletvekili seçiminde en fazla oy almış 4 partiye bu hak veriliyor. Biz seçim kurulunda da varız. Kurul üyesi sıfatıyla bizim görevlerimiz var ama ilçe seçim kurulu üyesi hem orada bulunur hem de oy kullanır. Aynı zamanda 298 sayılı yasanın bize tanıdığı bir imkan var üyenin dışında temsilci bulundurma hakkımız var. Seçim akşamı orada da müşahit bulundurma imkanımızda var. Biz ve diğer partilerde bu imkanlardan istifade edecek. Hem yasaların ortaya koyduğu o kapsam ve o sistem doğru işlesin diye biz de partiler olarak üzerimize düşeni yapacağız. Seçim gününe ilişkinde çok özel ve güzel çalışmalarla o gün bir hilenin olmadığı milli iradenin çok net bir şekilde sandığa yansıdığı, sandıktan da aynı şekilde çıktığı bir tablo olsun istiyoruz. Buna ilişkin gayretlerimiz devam ediyor" dedi.

Yavuz, AK Parti'ye aday adaylığına ilişkin başvuru sayısının ise yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

