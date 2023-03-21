Bakan Özer’den Hatay’da kurulumu süren NATO çadır kente ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 400 kişilik çadır kentteki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Özer, deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için ilk günden itibaren çadırları, konteynerleri, prefabrik okulları öğrencilerin hizmetine sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Özer, eğitim öğretimin başlamasına bakılmaksızın öğrencilerin travmalı ortamdan kurtulup, öğretmenleriyle ilişkilerini ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her geçen gün kapasiteyi arttırarak sürece devam ettiklerini belirtti.

Deprem sürecindeki kapasite artırımda en önemli paydaşlarının MSB olduğunu vurgulayan Özer, "Milli Savunma Bakanlığı, ilk günden itibaren bölgede Mehmetçik okulları adıyla yaklaşık 240 tane çadırımızı, konteynerimizi öğrencilerimizin hizmetine sundu. Bu vesileyle Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a, Kuvvet Komutanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, 2. Ordu Komutanımıza, sürece katkı veren tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Özer, kurulan çadır kentin Hatay, Antakya ve İskenderun'daki öğrenci ve öğretmenlerin konaklayabilmesi, buradaki öğrencilerin LGS ve YGS'ye hazırlanma sürecinde eğitim kampı olarak kullanılabileceğini aktardı.

TIBBİ DESTEK ÜNİTESİ DE YER ALIYOR

NATO Çadır Kent'te tuvalet ve banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor. Sıfırın altında 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama dedektörü, yatak, ranza bulunuyor. Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesi de yer alan çadır kentte Mehmetçik okulları da yer alacak.

Ziyarette Bakan Özer'e Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay Koordinatör Valisi olan Kütahya Valisi Ali Çelik, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen ve 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel de eşlik etti.