Bakan Varank, Kılıçdaroğlu’na o sözleri hatırlattı! “Gerçekten bu kadar ucuz mu?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı olmaması gerektiğini 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dile getirdi. Kılıçdaroğlu geçmiş açıklamalarında da cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı olmaması gerektiğini defalarca söyleyip "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ!

Kılıçdaroğlu bu açıklamalarına rağmen, 6 Mart 2023'te, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiğinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinde Yol Haritası da açıklandı ama yol haritası sonrasında Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanı adayının parti genel başkanı olmaması söylemiyle çelişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında partisinin genel başkanlığından istifa etmemesi eleştiri konusu da oldu.

"BENİM NAMUSUM VE ŞEREFİM BU KADAR UCUZ MU?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının partiden ayrılarak aday olmasına dair sözlerini sosyal medyadan paylaştı. Varank, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" takipçilerine sundu.

"GERÇEKTEN BU KADAR UCUZ MU?"

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini sosyal medyadan hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyip "Gerçekten bu kadar ucuz mu?" diye sordu.