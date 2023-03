Bakan Yanık, deprem bölgesi Malatya’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük ölçüde hasar alan Malatya'yı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzedeler ile görüştü.

Teknopark yanındaki geçici konteyner kentine ilk olarak giden Bakan Derya Yanık, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki Çadır Kentti ziyaret etti. Burada depremzede aileler ile yakından ilgilenen Bakan Yanık, çocuklara da yakın ilgi gösterdi.

Son olarak Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ne geçen Bakan Yanık, burada konteyner kentteki depremzedelerle bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla da buradaki down sendromlu bireylerle bir araya gelen Bakan Yanık, "Bugün 21 Mart. Bir taraftan deprem bölgesindeyiz ama öbür taraftan baharın ilk müjdesi özellikle bizim Orta Asya coğrafyamızda, Anadolu coğrafyasında 1000 yıllardır kutlanan bir Nevruz günü, öbür taraftan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bugün güzel kardeşlerim ile beraberiz" dedi.

Deprem bölgelerindeki çadır ve konteyner kentlerde bütün ihtiyaç guruplarına hitap edecek çalışmaları sürdürdüklerini de belirten Bakan Yanık, "Bir taraftan çocuklarımızla alakalı çocuk çadırlarımızı, kadınlarımıza iş atölyelerini öbür taraftan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görecek bir anlamda hizmet birimlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Mola evlerimiz onlardan birisi. Ailesinde engelli birey olan aile fertlerimiz, özellikle anne babalar için veya engelli bireye bakım veren yakını için günün belli saatlerinde bir ihtiyacı olabilir, bir molaya ihtiyacı olabilir, bir nefes almaya ihtiyacı olabilir. İşte o engelli kardeşlerimiz özellikle down, otizm gibi zihinsel engelli kardeşlerimizin buralarda mola evlerimizde vakit geçirecekleri uzman arkadaşlarımızla birlikte bir anlamda eğitsel faaliyetler sosyal faaliyetler yapabilecekleri mola evlerimizi bütün çadır ve konteyner kentlerimizde inşallah önümüzdeki süreçte de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"85 MİLYON İNSAN, YARALARI SARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR DÖNEMDEYİZ"

Çok ağır bir deprem sürecinin içerisinden geçtiklerinin de altını çizen Bakan Yanık, "Depremlerde 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 şehrimizde yaklaşık 13 buçuk milyon vatandaşımız doğrudan depremden etkilendi ama ülkemizin geri kalanıyla beraber 85 milyon insan, yaraları sarmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında biliyorsunuz afet ve acil durum hallerinde iki önemli sorumluluğumuz var. Bunlardan birisi psikososyal destek çalışmaları, diğeri ise ayni yardım depo yönetimini sağlamak" dedi.

Bugün itibarıyla bütün deprem bölgelerinde 4 bin 808 personel ile yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşla görüşme gerçekleştirildiğini de belirten Yanık, şunları kaydetti: "Deprem bölgesi dışındaki yerlerde de 5 bin 213 psikososyal destek personelimizle 550 bine yakın görüşme yapmışız. Toplamda 10 bin 21 personelle yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında vatandaşımıza psikososyal destek çalışması yapmışız. Bu kapsamda 3 bin 790 ASYA Afet Acil Durum Sosyal Yardım personelimizle, 641 aracımızla hizmetlerimizi vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerinin temin ve kendilerine ulaştırılma sürecini devam ettiriyoruz. Bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim yönettiğimiz depolara 19 bin 99 tır malzeme indirmişiz. Şu an itibariyle 203 sosyal marketimiz var. 10 tane de gezici sosyal marketimiz var ki bunlardan şu anda 4 tanesi Malatya'da hizmet veriyor. Muhtelif sarf malzemeleri ısınma, battaniye, ısıtıcı, yatak, yorgan, gıda kolisi gibi her türlü sarf malzemesini, kuru gıdayı vatandaşlarımıza iletiyoruz. Bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak deprem bölgesinde 10 ilimize ve 2 ilçemize dahil olmak üzere 760 milyon, deprem bölgesi dışındaki 71 ilimize de 639 milyon 605 bin olmak üzere toplam afet kapsamında gönderdiğimiz ödenek miktarı 1 milyar 399 milyon 650 bin TL."

Deprem sürecinde kendilerini teselli eden tek unsurun ise bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda kalan çocuk, engelliler ve yaşlılarından herhangi bir can kaybı olmaması olduğunu söyleyen Yanık, "Ama tedbiren ilk günlerde onları hemen güvenli bölgelere tahliye ettik ve daha sonra binaların sağlamlık durumlarına göre onları tekrar bulundukları yerlere aldık" ifadelerine yer verdi.



"BİN 915 REFAKATSİZ ÇOCUĞUMUZ KAYDEDİLDİ, BUNLARDAN BİN 718'İNİ AİLELERİNE TESLİM ETTİK"

Depremde kurtarılan refakatsiz çocuklar ile ilgili de son bilgileri paylaşan Bakan Yanık, "Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize bin 915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan bin 718'ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken vefat eden çocuğumuz, iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz, halihazırda mevcut kuruluş bakımında olup da hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42'ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmı ailelerine bilgisini bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, çadır, konteynerkent, yurt ve otellerden ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri 253 yaşlı ve 904 engelli bireyi de farklı illerdeki kuruluşlara kabul edip burada bakımlarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.