Beyazıt’taki silahlı çatışmaya dava! 45 yıldan 285 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'un turistik bölgelerinden Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de çatışma yaşanmıştı. Çadırcılar caddesinde esnaf olan iki grup arasındaki eski bir husumet yeniden alevlenmiş ve taraflar silaha sarılmıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen Azeri oyuncu Kamuran Dadash bir kişi vurulup ölmüş, aralarında bir polis memurunun da olduğu dört kişi yaralanmıştı.

HUSUMET KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İstanbul'un turistik bölgelerinden Beyazıt'ta Kerim Öztürk ve Polat Öztürk kardeşlerin "Öztürk Tekstil" isimli iş yerlerinin bulunuyordu. Yan tarafta iş yerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunuyordu. Olay günü "Daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor şu anda buradalar silahlı olabilirler'" anonsu üzerine polisin olay yerine gitti.

69 EL ATEŞ EDİLDİ

Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu, polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi. Gruptaki bir şahsın küfür ederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve silahlı çatışma her iki grup arasında başladı. Olay sonrası yapılan tespit çalışmalarında olayın meydana geldiği bölgede yaklaşık 69 adet kovan bulundu.

AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Polis memuru Gökhan Kaya ilk ateş esnasında sırtından yaralandı. Ayrıca olay esnasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade de çapraz ateş arasında kalarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dadashzade'yi öldüren kurşunun ve polis memuru Kaya'nın yaralanmasına neden olan kurşunların Kerim Öztürk'ün silahından çıktı. Aynı caddede o sırada bulunan Zahide Bozan, Ahmet Memiş, Suat Alp ve Ahmet Korkular da çeşitli yerlerinden yaralandılar. Korkular grubundan 5 kişinin, Öztürkler'den 16 kişinin yakalandı.

AÇILIŞ İÇİN SİLAH ZULALADILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan İddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu, bu husumet nedeniyle Öztürkler ailesinin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstil'in açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı, ancak olay gecesinde Öztürk ailesinin grubunda yer alan 16 şüphelinin açılıştan ziyade, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yaptıkları ve kamera görüntülerine göre iş yerine silah zulaladıkları belirtildi.

5'İ FİRARİ 26 ŞÜPHELİYE DAVA

İddianamede, olayı başlatan ve Korkular ailesinden olan Cuma Korkular, Remzi Korkular, Enes Korkular, Mustafa Korkular ve Mehmet Korkular'ın olay yerinden kaçtıkları ve halen firar durumda oldukları belirtildi. İddianamede 9'u polis memuru 14 kişi "mağdur", her iki gruptan 26 kişi "mağdur-şüpheli" olarak yer aldı.

45 YILDAN 285 YILLA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Şüpheli Kerim Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Ruhsatsız silah Taşıma" suçlarından 98 yıldan 275 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.