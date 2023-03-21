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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:49

DEAŞ’ın sözde emiri Konya’da gözaltına alındı! Elektrikçi emir, örgüte eleman temin edip sohbetler düzenlemiş

Konya’da gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ’ın sözde emiri konumunda faaliyet gösterdiği, örgüte eleman temin edip, sohbetler verdiği belirlenen Ercan Tuncay (41) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Bir firmada elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Tuncay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DEAŞ’ın sözde emiri Konya’da gözaltına alındı! Elektrikçi emir, örgüte eleman temin edip sohbetler düzenlemiş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Ercan Tuncay isimli şüphelinin örgütün sözde emiri konumunda Konya'da faaliyetlerde bulunduğunu belirledi. Bir firmada elektrikçi olarak görev yaptığı öğrenilen Tuncay, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Tuncay'ın bilgisayarına ve cep telefonuna el konuldu. Ercan Tuncay'ın örgüte eleman temin ettiği ve örgütle bağlantılı kişilere sohbet verdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Tuncay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör polisi, hakkında 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Sibel Ünnü'nün kararın kesinleşmesinin ardından Antalya'dan Konya'ya geldiğini tespit etti. Polis, Ünnü'yü merkez Karatay ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Sibel Ünnü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DEAŞ’ın sözde emiri Konya’da gözaltına alındı! Elektrikçi emir, örgüte eleman temin edip sohbetler düzenlemiş
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