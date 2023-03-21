DEVA Partisi’nde bir istifa daha

DEVA Partisi Yalova Merkez İlçe Kurucu Başkanı Mustafa Sinan Patıl, son siyasi gelişmelerin ardından görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı koalisyondaki tutumundan ve amaçlarının ülke yönetmek olmadığını anladığından dolayı bu istifayı gerçekleştirdiğini belirtti.

HEM PARTİDEN HEM GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

DEVA Partisi Yalova Merkez İlçe Kurucu Başkanı Mustafa Sinan Patıl görevlerinden ve partiden istifasını şu şekilde dile getirdi: "2019 yılının Ağustos ayında, yaklaşık 10 yıl AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapıp usulünce istifa ettikten sonra DEVA Partisi Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak atandık. Dört yıla yakın DEVA Partisi'nde görev yaptık. Bugünden itibaren sayın Babacan'ın sergilemiş olduğu tutumlardan dolayı DEVA Partisi görevlerimden ve üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."

"ÜLKE YÖNETME GİBİ BİR DERTLERİ YOK, BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

İstifa açıklamasını sosyal medyadan da paylaşan Patıl, sözlerini şöyle tamamladı: "Amaçları sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi olan bir ittifakın ve başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından gidip onlara destek vermemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kaybettiği seçimlere rağmen genel başkanlıktan istifa etmeyip son cumhurbaşkanlığı seçiminde korkusundan aday çıkmayıp şimdi dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik krizleri, Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzlukları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan doğal afetleri fırsat bulup sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 6 parti desteğiyle çıkmaya cesaret etmiştir. Bu zamana kadar ülke yönetmek gibi dertleri olmayan bu kişilerin yanında olmamız mümkün değildir. Bu yüzden şahsım adına maddi manevi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım, destekçisiyim."