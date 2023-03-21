Diyanet, ramazanda 2.5 milyon kişiye yardım ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl ramazan ayının temasının afet ve felaketlerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 'Ramazan ve dayanışma' olarak belirlendiğini söyledi. Erbaş, ramazan ayı boyunca ülkenin tamamında ve özellikle deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edileceğini ifade etti.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile 'Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin, Beklenen Sensin' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını söyledi. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık verileceğini kaydeden Erbaş, "Bu ramazanda ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, bir milyon iftar, sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2.5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.