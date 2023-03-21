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Giriş Tarihi: 21.3.2023 09:15

FETÖ operasyonu; 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 sivil 'mahrem imam', 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER Emir SOMER
FETÖ operasyonu; 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi tespit edildi. Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında 'mahrem imam' olan 1 sivil de belirlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 15 şüpheli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ operasyonu; 14 şüpheli yakalandı
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