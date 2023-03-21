İcra müdürlüklerine ihale operasyonunda 9 tutuklama

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, icra müdürlüklerinde düzenlenen ihalelere fesat karıştıranlara yönelik çalışma başlatılmıştı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Yapılan çalışmalarda icra müdürlüklerinde taşınmaz satış ihalelerine katılmak isteyenleri baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçiren, anlaşmalı kişilerin şartları ve fiyatları belirlemesini sağlayan 60 şüphelinin ihaleleri anlaştıkları kişilerin kazanmasını sağlayarak, devleti zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından 17 Mart sabahı İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 20 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 40 şahıstan ise 9'u alınan ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 9'u tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.