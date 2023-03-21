İlk iftarı Kahramanmaraşlı depremzedelerle açacak

Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini asla yalnız hissetmemeleri için ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının sahada olması talimatı vermişti. Erdoğan bu kapsamda ilk iftarını Kahramnamaraşlı depremzedelerle birlikte yapacak. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayanışmanın yardımlaşmanın ve kardeşliğin timsali ramazan-ı şerifin ilk orucunu Kahramanmaraş'ta açıyor. 23.03.2023 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iftarda vatandaşlarımızla bir araya gelecektir" denildi.