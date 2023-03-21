İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 42 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 12-18 Mart tarihleri arasında 69 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 45 kilo 845 gram esrar, 2 kilo 821 gram metamfetamin, 99 bin 452 sentetik ecza, 12 hassas terazi, 12 tabanca, 2 tüfek, 113 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 975 lira ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında 98 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.