Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! AFAD binasındaki yangınla ilgili yalanına sert tepki: Belki bilmiyor olabilirsiniz ama...

"İFTİRA ATMAK ANCAK SİZE YAKIŞIR"

İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir odadaki küçük bir yangın için bu kadar büyük bir iftira atmak ancak size yakışır. Siz videokonferans yöntemini de sonradan keşfettiğiniz için belki bilmiyor olabilirsiniz ama artık kamu kurumlarında resmi belgeler EBYS adı verilen dijital sistem üzerinde muhafaza ediliyor!" ifadelerini kullandı.