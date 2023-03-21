Mehmet Şimşek’le bir saatlik görüşme

Başkan Erdoğan dün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Kendisi sık görüştüğümüz, değerli bir kardeşimiz. Normal bir gündem. Aday olacak mı diye merak ediyorsunuz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti. Bugünkü görüşme aynı zamanda 'Cumhurbaşkanımızın politikaları konusunda destek verme ve hazırım' dediği bir çerçevede oldu. Kendisi aktif siyaseti arzu etseydi partimizin tüm mekanizmaları açıktır. Bakanlık teklif edildi gibi somutlaştırılan bir konu yok."