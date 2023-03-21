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Giriş Tarihi: 22.3.2023 00:10 Son Güncelleme: 22.3.2023 00:29

Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerini kazanamacayağını, kazansalar da yürütemeyeceklerini dile getirdi. Muharrem İnce, 6'lı koalisyondaki anlaşmazlıklara vurgu yaparak "Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi’ni nasıl atayacaklar?" dedi.

Muharrem İnce’den 6’lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir tartışma programında 6'lı koalisyonu topa tuttu. 6'lı koalisyonun kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce altı aylık ömürleri olduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video

"ALTI AYLIK ÖMÜRLERİ OLUR"

Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını belirterek "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " dedi.

"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"

Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" şeklinde konıştu.

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Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
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