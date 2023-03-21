Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir tartışma programında 6'lı koalisyonu topa tuttu. 6'lı koalisyonun kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce altı aylık ömürleri olduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video

"ALTI AYLIK ÖMÜRLERİ OLUR"

Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını belirterek "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " dedi.