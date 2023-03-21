Selin vurduğu Şanlıurfa’da 2 bin 565 Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları kentten ayrıldı

Sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları bitti, bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bugün de sel felaketi derin bir yara açtı. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, yaralar sarılmaya başlandı. Bölgede su taşkınları nedeniyle caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Selde 16 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının bittiği Şanlıurfa'nın muhtelif bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Siirt Jandarma Özel Harekât Taburu, Diyarbakır Jandarma Komando birlikleri ve Diyarbakır Güvenlik Korucuları, Batman Jandarma Komando Birlikleri ve Batman Güvenlik Korucuları, Mardin Jandarma Komando Birlikleri ve Mardin Güvenlik Korucuları oluşan 2 bin 565 Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları da destek verdi.

Selin en çok etkilendiği Süleymaniye Mahallesinin düzenlenen uğurlama törenine, Vali Salih Ayhan, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Salih Ayhan," Bu millete size teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum hepinizin yolu bahtı açık olsun,"dedi.

Selin izlerin silinmeye çalıştığı Şanlıurfa'da Arama kurtarma, Yardım ve temizlik faaliyetine katılan 2 bin 565 Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları görevlerini tamamlayarak "Komando Andı" söyleyerek Kentten ayrıldı.