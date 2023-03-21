SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Irak Başbakanı Sudani ile basın toplantısı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.

YENİ İPEK YOLU OLACAK!

Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ ELE ALDIK"

Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

IRAK'IN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM

Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık