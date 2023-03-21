Zehirli saçma mermisi ile yavru köpeği öldürmüştü! Savcı 3 yıla kadar hapsini istedi

İstanbul Sarıyer'de bulunan iş yerinde bir anne ve yavru köpeğini besleyen Volkan Tanju sabah işe geldiğinde Ice isimli yavru köpeğin yerinde olmadığını görmüştü. Köpekler sanayi sitesi içinde serbest gezdiği için ilk başta durumu önemsemeyen Tanju, yanına gelen çalışanının, "Ice yukarıdaki sokakta ölü bulunmuş" demesiyle yıkılmıştı.

ZEHİR SÜRÜLMÜŞ SAÇMA MERMİSİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerine giden Volkan Tanju, köpeği belediye ekipleri götürdüğü için göremedi. Ancak köpeği gören başka bir esnaf, "Araba çarpması gibi bir şey değil. Boynunda delik vardı" demişti. Bunun üzerine olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleyen Tanju, maskeli ve şapkalı birinin köpeklere önce yiyecek verdiğini, sonrasında ise çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle köpeğe ateş ettiğini görüldü. Volkan Tanju görüntüleri de alarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen sanık Ali Can Ergür hakkında, "mala zarar verme" suçundan dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ergür'ün lazer ışıklı, havalı tüfek ile nişan alarak köpekleri vurduğu, zehir sürülmüş saçma mermisinin isabet ettiği yavru köpeğin öldüğü anlatılmıştı.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ali Can Ergür ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı müşteki Volkan Tanju'nun köpeği sahiplenmediği için suçtan zarar görmediğini beyan etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında, sanığın üzerine altılı suçu mevcut deliller dahilinde işlediği sabit olduğu gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla hapis cezası talep etti.

ERTELENDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.