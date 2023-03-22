Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı.