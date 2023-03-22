Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

Fethin sembolü Ayasofya, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile müzeden aslına rucü ettirilerek 24 Temmuz 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldı.
İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez 2021 yılında mahya kuruldu, Kadir Gecesi'nde "La İlahe İllallah" yazılı mahyanın ışıklarını yaktı.
Vali Yerlikaya, mahya ustası Kahraman Yıldız'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki mahya hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı.