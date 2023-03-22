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Giriş Tarihi: 22.3.2023 16:06

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

Ayasofya -i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ne mahya kuruldu. 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aslına rucü ettirilen Ayasofya -i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ne bu yıl da ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahyalar asıldı.

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Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

Fethin sembolü Ayasofya, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile müzeden aslına rucü ettirilerek 24 Temmuz 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldı.

İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez 2021 yılında mahya kuruldu, Kadir Gecesi'nde "La İlahe İllallah" yazılı mahyanın ışıklarını yaktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyanın hem İstanbul'u hem de gönülleri aydınlatacağını belirtti.

Vali Yerlikaya, mahya ustası Kahraman Yıldız'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki mahya hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı.

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Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl
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