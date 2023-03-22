Haberler Gündem Haberleri Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki 'başörtüsü' skandalına tepki: Haksızlıktır, ilkelliktir
Giriş Tarihi: 22.3.2023 09:25 Son Güncelleme: 22.3.2023 09:26

Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki 'başörtüsü' skandalına tepki: Haksızlıktır, ilkelliktir

Eskişehir'de başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzedenin okula kaydını yapmayan okul müdürüne Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ’dan Eskişehir’deki ’başörtüsü’ skandalına tepki: Haksızlıktır, ilkelliktir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kayıt için başörtüsünü çıkarmaya reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmayan okul müdürüne tepki gösterdi.


OKUL MÜDÜRÜNE 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş.

"HİÇBİR GÜÇ İLKEL 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ UYGULAMAYA KOYAMAZ"

Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse, başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cüret edemez" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki 'başörtüsü' skandalına tepki: Haksızlıktır, ilkelliktir
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