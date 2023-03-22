Bakan Bozdağ’dan Eskişehir’deki ’başörtüsü’ skandalına tepki: Haksızlıktır, ilkelliktir



OKUL MÜDÜRÜNE 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş.