Bakan Koca’dan deprem bölgesindeki salgın iddialarına net yanıt: Söz konusu değil

"28 NİSAN'DA İHALELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ankara'da inşa edilecek yeni hastane projelerine değilnen Koca, "Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan'da ihalelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şunları kaydetti:

6 Şubattan beri, büyük bir afetin sonuçlarına karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadelede milletimizin desteği her yönüyle bizimledir, Devletimizin tüm imkânları buradadır. Bütün birimlerimiz hizmet için seferber, görev bilinci ile gece gündüz uyanık, gönüllülerin çabası ise tarihe geçecek bir sayfa.

Milletçe omuz omuza yürüttüğümüz bu süreçte, en büyük gayretimiz, bir an evvel, tüm yaralarımızı sarmak ve afetten etkilenen kardeşlerimizin, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, bir an önce hayatın olağan akışına dönmek içindir. Bunun kolay olmadığının hepimiz farkındayız. Ancak durmadan, dinlenmeden gayret edeceğiz. Her bir vatandaşımızın acısını, günbegün hafifletebilmek için gerekenin yapıldığından emin olacağız. Aksi takdirde bu hayat, yerine getirilmemiş bir görev sebebiyle hepimiz için buruktur. Çünkü devlet, halkının sağlığından, saadetinden mesuldür.

Deprem bölgesinde, koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin hakkıyla sürdürülmesi için, tüm gücümüzle çalışıyoruz. 1.064 Aile Sağlığı Merkezimizi faal hale getirmiş durumdayız. Çadır kent, konteyner kent gibi toplu yaşam merkezlerinde 176 Birinci Basamak Sağlık Ünitesi hizmete alındı.

45 günde 4 Milyon 800 Bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Yerleşik sağlık hizmeti imkânı bulunmayan yerlere sunulan mobil hizmet ziyaret sayısı ise 24 Bin 500'ü geçti. Bu kapsamda 780 Binden fazla kişinin ayağına gidildi.

Afetin ilk gününden bugüne bölgede 23 Bin 678 bebek doğdu. Bu zor günlerde dünyaya gözlerini açan bebeklerimizin yenidoğan taramaları, aşıları büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir. Aşılama düzeyimiz %98-99 seviyelerindedir. Bu oranın, afet bölgesi dışındaki bölgelerimizden daha yüksek olduğunu ifade etmek isterim.