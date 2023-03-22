Başkan Canpolat: Haliliye’de selin izlerini siliyoruz

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla sel felaketi sonrası sahada olan ekipler, selin izlerini silmeye devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen hummalı çalışmalarda sona yaklaşılırken, selin neden olduğu tahribatı temizleyen ekipler, köpüklü suyla yıkama çalışmalarını da tamamlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda sona yaklaşılırken, Başkan Mehmet Canpolat yerinde incelemelerini sürdürüyor. Ertuğrul Gazi ve Veysel Karani Mahallelerinde devam eden köpüklü suyla yıkama çalışmalarını denetleyen Başkan Mehmet Canpolat, ilk günden bu yana canla başla sahada olduklarını ifade etti.

Haliliye'miz dimdik ayağa kalktı diyen Başkan Mehmet Canpolat, emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: "Haliliye Belediyesi olarak ilk günden itibaren zarar gören kardeşlerimizin, caddeler, sokaklar, evler olmak üzere tüm personellerimiz 7/24 çalışıyor. Askerlerimiz geldiler, yardım ediyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Valiliğimiz himayelerinde AFAD kontrolünde birçok kurum, kuruluşla birlikte hareket ediyoruz. Ve yine burada yapılan toplantılarda İçişleri Bakanımız, Maliye Bakanımız, Tarım Bakanımız olsun sürekli bizlerle beraber oldular. Şanlıurfa Valiliğimiz himayelerinde hep birlikte, Türkiye'den gelen birçok araç desteğiyle birlikte Haliliye ilçemizde yüzde 80-90 selin izlerini silmiş durumdayız. Bazı mahallelerimizde yüzde yüz bitirdik, artık köpüklü suyla yıkmaya başladık. Burada bulunduğumuz Ertuğrul Gazi ve Veysel Karani Mahallelerimizi de köpüklü suyla yıkamaya başladık. Ben çalışan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi arz diyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüydü. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi vatandaşlarımızla elele Haliliye'miz dimdik ayağa kalktı."

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk günden bu yana yardımların devam ettiğini kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, "Haliliye eski haline geri dönüyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi. Başkan Mehmet Canpolat, "Kaymakamlığımızla birlikte selde zarar gören kardeşlerimize çorba evimiz, aşevimiz hizmet veriyor. Fırat'taki havza suyunun kirlenmesiyle birlikte Kaymakamlığımızla içme suyu dağıtımlarımız devam etti. Çok şükür her geçen gün suyumuzun kalitesi de düzelmeye başlıyor. En kısa sürede sularımız da içilebilir vaziyete gelecek. Haliliye ilçemizde inşallah yüzde yüz oranında işimizi bitirmiş, artık köpüklü yıkamaya geçmiş bir hale geleceğiz. Bize destek olan Bakanlarımız Sn. Süleyman Soylu, Sn. Vahit Kirişçi, Sn. Nureddin Nebati'ye, Sn. Cumhurbaşkanımıza, devletimizin tüm kurumlarına, Şanlıurfa Valiliğimize, Kaymakamlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm belediyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Haliliye eski haline geri dönüyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Öte yandan, Haliliye Belediyesine bağlı ekipler tarafından mahalle mahalle yürütülen temizleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği belirtildi.