Başörtülü stajyeri kabul etmeyen okul müdürüne dava

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü 22 yaşındaki öğrenci Nezaket Akbulut'u, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut'un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

STAJDA BAŞÖRTÜ ŞARTI

İddianamede müştekinin olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiği, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak'ın kendisine hitaben 'okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede Şüpheli Özlem Öztoprak'ın ifadesine yer verildi. Şüphelinin o okulda 4 yıldır çalıştığını ve ilkokul müdürü olarak atandığını, olay günü müdür yardımcısının kendisine staj evraklarının gelmediğini söylemesi üzerine bunu müştekiye aktardığını, staj işlerine genel müdür olan Buket hanımın baktığını söyleyerek odadan ayrıldığını söylediği yer aldı. İfadenin devamında, Buket hanımla müştekinin telefon konuşmasına şahit olduğunu, telefonda müştekinin kurumda çalışmak istemediğini ve başörtüsünün sorun olacağını düşündüğünü söylediğini, bu durumu farklı mecralara taşıyacağını söylediği ve müştekinin iddia ettiği sözleri söylemediği kaydedildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.