Cemevi saldırganının akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılacak

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Ozan Karaca bulunduğunu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlanırken, müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun dosyaya gelmediğini bildirmesi üzerine müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilerek sanıkların olay tarihinden önce ve sonra nerede kaldıkları ve kimlerle görüştüklerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Müşteki avukatları, sanıkların otel ve telefon kayıtlarının detaylı araştırılarak dosyaya kazandırılması ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne sanığın arandığına ilişkin iddianın araştırılması talebinde bulundu. Avukatlar, Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin kesin raporun dava dosyasına gelmeden sanığın tutuksuz yargılanmasının topluma zarar vereceğini kaydetti.

Söz alan müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de sanığın emniyetten arandığı iddialarının araştırılmasını talep ederek, "Şerefli Türk polisinini içinde çürük elma varsa temizlensin. Şehit ve gaziler veren Türk emniyetinin hedef gösterilmesi beni çok üzüyor. Sanığı emniyetten arayan kimse mahkeme salonuna gelsin ve neden görüştüğünü açıklasın" dedi. Mahkeme hakimi, önceki celsede Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenilen raporun cevabının beklenilmesine, sanıkların 1 Temmuz - 1 Ağustos 2022 arasındaki baz istasyonu kayıtlarının gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi.