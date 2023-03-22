Depremzedenin 4 milyarlık elektrik ve doğalgaz faturası silindi

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş 4.08 milyarlık tüm elektrik ve doğalgaz faturalarının silindiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. İcra takipleri için düzenlenen harçlar alınmayacak. Daha önce alınan harçlar ise iade edilmeyecek. Takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde bulunulamayacak.