HDP’li Ahmet Türk’e şehit aileleri ve gazilerden tokat gibi cevap: Öcalan’a bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da meydana gelen olay ve yapılan açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine alenen karşı gelen ve bölücülerin hepsinin içeride olması, bebek katili Abdullah Öcalan'ın ise biran önce idam edilmesi gerekiyor. Bırakın serbest kalmasını biran önce idam edilmesi gerekir. Eğer serbest bırakırlarsa Abdullah Öcalan'ın idamını şehit yakınları ve gaziler olarak bizzat biz gerçekleştireceğiz. Ona bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz. Yetimlere, şehitlere sözümüz var. Onun bu ülkede asla özgürce dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Onun leşinin bile bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da böyle bilsinler" dedi.