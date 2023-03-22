HDP’li Ahmet Türk’e şehit aileleri ve gazilerden tokat gibi cevap: Öcalan’a bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz

HDP'li Ahmet Türk, nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullanırken, "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" şeklinde provokatif mesajlar verdi. Türk'ün bu konuşmalarına şehit aileleri ve gazilerden ise cevap gecikmedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da meydana gelen olay ve yapılan açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine alenen karşı gelen ve bölücülerin hepsinin içeride olması, bebek katili Abdullah Öcalan'ın ise biran önce idam edilmesi gerekiyor. Bırakın serbest kalmasını biran önce idam edilmesi gerekir. Eğer serbest bırakırlarsa Abdullah Öcalan'ın idamını şehit yakınları ve gaziler olarak bizzat biz gerçekleştireceğiz. Ona bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz. Yetimlere, şehitlere sözümüz var. Onun bu ülkede asla özgürce dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Onun leşinin bile bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da böyle bilsinler" dedi.
ŞEHİTLERİN KANINDA BOĞULSUNLAR
Terör örgütü tarafından İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz ise, "Diyarbakır'da PKK ile birlikte saf tutup, hareket edenler bu ülkeyi yönetmeye mi talip oluyorlar? Görün ey vatandaşlarımız böyle terörist seviciler ile birlikte hareket eden bu insanlar bizim ekmeğimizi yiyorlar? Dilerim rabbimden o şehitlerimizin kanında boğulurlar. Zaten başa geldiklerinde istedikleri Öcalan'ı serbest bırakmak olacak. Bunu da açıkça söylediler. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun için canla başla mücadele edeceğiz. Gerekirse bizlerde ölürüz ama buna müsaade etmeyiz. Bu istekleri kursaklarında kalacak" diye konuştu.