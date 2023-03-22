Kılıçdaroğlu’ndan Kürtçe suistimali

6'LI Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gecikmeli görüştüğü HDP eş genel başkanlarıyla yaptığı açıklamada, Meclis'te İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillerin tutanağa aynen yazıldığını, Kürtçe konuşulduğunda ise 'bilinmeyen bir dil' yazıldığını ileri sürdü. İddiaya tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "TBMM tutanakları Türkçe yazım ve imla kurallarına göre kayda alınmaktadır. TBMM kürsüsünde söylenen Türkçe olmayan ifadeler, Anayasa'nın 3. maddesindeki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir' hükmüne uygun bir şekilde tutanağa geçirilmektedir" açıklamasında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Türkçe dışında bir cümle veya kelime kullanıldığı zaman bu, tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak 'Hatip Türkçe olmayan kelimeler kullanmıştır' diye yazılıyor" dedi.ÖTE yandan CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar da geçen yıl Meclis'te Kürtçe konuşan HDP Milletvekili İmam Taşçıer'in konuşmasını keserek "Resmi dil dışında her konuşmayı keserim burada" demişti.