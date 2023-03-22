Kızılay’ın Ramazan seferberliği!

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını Ramazan ayında da karşılamaya devam edecek. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, Ramazan ayında da beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz devam ettirecek.





10 İL 49 İLÇEDE 1.6 MİLYON KİŞİYE YEMEK DAĞITIMLARI DEVAM EDECEK



Kızılay'ın koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettirecek. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilecek. Oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda çadır kentlerde yapılacak.



Kızılay, Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacak. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları gerçekleştirilecek. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya verilecek. Sahur içeriği olarak piknik tipi (peynir, zeytin, reçel, tereyağı, helva) ürünler ve meyve suyu, simit/poğaça, su, ekmek dağıtımı yapılacak.



KIZILAY HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİYLE 19 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAYI PLANLIYOR



Depremzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayından da karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Kızılay, hayırseverlerinin bağışlarıyla daha fazla depremzedeye yardım ulaştırmayı planlıyor.





Kızılay, deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan ve Türkiye'nin farklı illerine tahliye edilen afetzede ve ihtiyaç sahibi 18 milyon 966 bin 330 kişiye, Ramazan sosyal yardım planıyla; "Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı" aracılığıyla toplam 2 milyar 118 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı planlıyor.



Genel Merkez ve Şubeleri aracılıyla hayırseverlerden gelen bağışların desteği ile planlanan yardımların kapsamı;



• 1 milyon 736 bin 452 Kişiye 376 milyon 307 bin 636 TL değerinde nakdi yardım,



• Deprem bölgelerindeki 148 bin 667 haneye, 223 milyon TL değerinde "Kızılay Esen Kart" dağıtımı,



• 1 milyon 73 bin 376 kişiye, 128 milyon 555 bin 525 TL değerinde gıda yardımı,



• 21 bin 807 çocuğa, 12 milyon 242 bin 186 TL değerinde bayramlık yardımı,



• 304 bin 103 çocuğa, 15 milyon 577 bin 094 değerinde çocuk ikram paketi dağıtımı,



• 1 milyon 170 bin 888 kişiye, 84 milyon 713 bin 747 TL değerinde konserve et dağıtımı,



• 493 bin 409 kişiye, 76 milyon 56 bin 44 TL değerinde giyim yardımı,



• Türkiye genelindeki Kızılay şubeleri tarafından kurulacak iftar sofraları aracılığıyla 1 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine, 30 milyon TL değerinde iftar yemeği,



• Kızılay'ın Türkiye genelindeki 36 aşevinden 3.5 milyon kişilik 25 milyon TL değerinde yemek dağıtımı,



• Afetten etkilenen illerde Kızılay kendi imkanlarıyla 8 milyon 100 bin kişilik, 1 milyar 134 milyon TL değerinde iftar ve sahur yemeği verecek. (Kızılay'ın koordine ettiği beslenme platformunun desteği ile bu rakam günlük 1.6 milyon, aylık ise 48 milyon kişiye iftar ve sahur yemeği verecek şekilde gerçekleştirilecektir)



• 8 bin 100 yetim çocuğa, 567 bin TL değerinde beslenme desteği planlanmaktadır.

AFETZEDELER TÜRK HALKININ DESTEKLERİNİ BEKLİYOR



11 ili etkileyen yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, depremzedelerin beslenme, hijyen, temizlik, giyim ve sosyal yardım gibi birçok ihtiyaçları Ramazan ayında da devam edecek. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan'da insani yardım ihtiyaçların karşılanması için seferber olan Kızılay, "Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir" sloganıyla hayırseverlere seslenerek yaraları sarmaya devam edecek.



Hayırseverler Kızılay'ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek olabilecek. Ramazan yardımlarını Kızılay'la ulaştırmak isteyen bağışçılar; bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, www.kizilay.org.tr 'den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını ulaştırabilecekler. Tüm operatörlerden 1877'ye FİTRE yazarak 70 TL'lik, bağış yapabilecek.